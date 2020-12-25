Tottenham'ın transferdeki hedefi Wofsburg'lu Wout Weghorst

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Almanya Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen 1,97'lik forvet Wout Weghorst'u transfer etme niyetinde. Alman ekibi, golcü futbolcu için 35 milyon euro yaklaşık 350 milyon TL istiyor. Portekizli çalıştırıcının hedefindeki bir diğer isim ise Leipzig'li Marcel Sabitzer.

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Bundesliga'dan iki yıldız ismi Premier Lig'e getirmek istiyor.

Mourinho, takımına takviyelerin devam etmesini istiyor. Londra ekibi, Wolfsburg'la bu sezon yıldızı parlayan Weghorst ve Leipzig yıldızı Sabitzer'i kadrosuna katmak istiyor.

350 MİLYON LİRA İSTİYORLAR

Premier Lig ekibi, yaz ay transfer döneminde de Weghorst'u istedi ancak anlaşma sağlanamadı. Wolfsburg Weghorst için 35 milyon euro yaklaşık 350 milyon TL gibi bedelle gelinmesi halinde transfere onay verecek.

Diğer taraftan Portekizli teknik adamın en çok istediği isimlerin başında Sabitzer geliyor. Leipzigli oyuncu takımıyla beraber geçtiğimiz sezon Devler Ligi yarı finaline kadar yükseldi.

Weghorst'un takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Sabitzer'in 2022 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.