Tottenham, Gedson Fernandes'i kiraladı

15.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:26

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Benfica'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i 1,5 sezonluğuna kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Benfica altyapısından çıkan genç yeteneğin 18 aylığına kiralandığı, sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Tottenham'da 30 numaralı formayı giyecek 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Benfica formasıyla 7 lig maçında 213 dakika süre aldı.

Geçen sezon Portekiz 1. Futbol Ligi'nde ağustos ayının en değerli genç oyuncusu seçilen Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nda da iki maçta oynadı.

Kaynak: AA