Tottenham-Fulham maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Fulham Kulübündeki Kovid-19 vakalarında artış yaşandığı ve bugün birkaç futbolcunun daha semptom gösterdiği belirtildi.

Ligin 16. haftasında bu akşam oynanması planlanan Tottenham-Fulham mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

MOURINHO TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın açıklanmasından bir süre önce Instagram hesabından paylaşım yapan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, "Saat 6'da maçımız var ama oynayıp oynamayacağımızı hala bilmiyoruz. Dünyanın en iyi ligi" diyerek tepkisini dile getirdi.

ZİRVE YARIŞINA YENİDEN ORTAK OLACAKTI

Ligde 14 maç sonunda 26 puanla 7. sırada yer alan Tottenham, bu maçı kazanması halinde lider Liverpool ile puan farkını 3'e indirip üçüncü sıraya yerleşecekti.

Ligde geçen pazartesi günkü Everton-Manchester City karşılaşması da koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamamıştı.