Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı CANLI nasıl izlenir?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı olacak. İngiliz devi Tottenham Hotspur ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından birinde kader belirleyecek.
Tottenham- Eintracht Frankfurt maçı ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak ve taraftarlar bu zorlu Avrupa Ligi mücadelesini canlı nasıl izleyebilir? Bu sorular, futbolseverlerin arama motorlarında en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Peki, Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı CANLI nasıl izlenir? İşte detaylar...
TOTTENHAM-EINTRACHT FRANKURT MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşması, 10 Nisan 2025 Perşembe günü, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak. Mücadele, Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.
TOTTENHAM-EINTRACHT FRANKURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, TNT Sports 3 kanalı üzerinden ve Discovery+ platformundan canlı olarak izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Vicario, Romero, Davies, Spence, Porro, Bergvall, Bentancur, Maddison, Johnson, Son, Solanke
Eintracht Frankfurt: Santos, Koch, Theate, Collins, Brown, Skhri, Tuta, Bahoya Negoce, Larsson, Götze, Ekitike