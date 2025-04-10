Tottenham- Eintracht Frankfurt maçı ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak ve taraftarlar bu zorlu Avrupa Ligi mücadelesini canlı nasıl izleyebilir? Bu sorular, futbolseverlerin arama motorlarında en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Peki, Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı CANLI nasıl izlenir? İşte detaylar...

TOTTENHAM-EINTRACHT FRANKURT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşması, 10 Nisan 2025 Perşembe günü, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak. Mücadele, Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

TOTTENHAM-EINTRACHT FRANKURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TNT Sports 3 kanalı üzerinden ve Discovery+ platformundan canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario, Romero, Davies, Spence, Porro, Bergvall, Bentancur, Maddison, Johnson, Son, Solanke

Eintracht Frankfurt: Santos, Koch, Theate, Collins, Brown, Skhri, Tuta, Bahoya Negoce, Larsson, Götze, Ekitike