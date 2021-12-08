Tottenham'da koronavirüs depremi! Pozitif vakalar her geçen gün hızla artıyor
İngiltere Premier Lig devi Tottenham'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Londra temsilcisinde teknik direktör Antonio Conte, takımda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.
Avrupa Konferans Ligi'nde Rennes ile karşılaşacak Tottenham Hotspur'da teknik direktör Antonio Conte, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında kötü haberi verdi.
8 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF
Takımda yaşanan Covid vakaları hakkında konuşan Conte, Covid vakalarını 13'e yükseldiğini dile getirerek, 8'i futbolcu ve 5'i kulüp çalışanı toplamda 13 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
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