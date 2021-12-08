Tottenham'da koronavirüs depremi! Pozitif vakalar her geçen gün hızla artıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tottenham'da koronavirüs depremi! Pozitif vakalar her geçen gün hızla artıyor

Tottenham'da koronavirüs depremi! Pozitif vakalar her geçen gün hızla artıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig devi Tottenham'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Londra temsilcisinde teknik direktör Antonio Conte, takımda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.

Avrupa Konferans Ligi'nde Rennes ile karşılaşacak Tottenham Hotspur'da teknik direktör Antonio Conte, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında kötü haberi verdi.

8 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF

Takımda yaşanan Covid vakaları hakkında konuşan Conte, Covid vakalarını 13'e yükseldiğini dile getirerek, 8'i futbolcu ve 5'i kulüp çalışanı toplamda 13 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title