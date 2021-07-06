Tosuncuk'un sorgusu sürerken dosyaya gizlilik kararı alındı

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın sorgusuna dün akşam 22.00'da başlandı. Tosuncuk'un yanında getirdiği 300 sayfalık evrakların incelenmesiyle 60 sayfalık soru hazırlandı. Aydın'ın sorgusu sürerken dosyaya gizlilik kararı alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Temmuz'da uçakta gözaltına alınan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemler sürüyor. İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna dün saat 22.00'de başlandı.

60 SAYFALIK SORU HAZIRLANDI

Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi.

GİZLİLİK KARARI ALINDI

Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

MEHMET AYDIN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.