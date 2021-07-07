Tosuncuk'un 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı: Mağdurların parasını ödemek istiyorum

Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından teslim olma kararı alan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilmişti. Tosuncuk adıyla bilinen Aydın, 4 günlük gözaltı süresince emniyette ifade verdi. Aydın'ın 85 sayfadan oluşan ilk ifadesinde "Mağdurların parasını ödemek istiyorum" dediği öğrenildi.

Kurduğu saadet zinciri projesinde çok sayıda vatandaşın parasıyla yurt dışına kaçan ve yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın 4 günlük boyunca emniyette gözaltında kaldı, 19 saat süren ifade işlemi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Emniyette Aydın'a 70 sayfadan oluşan sorular soruldu.

"MAĞDURLARIN PARASINI ÖDEMEK İSTİYORUM"

Mehmet Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bulunan Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ndeki çok merak edilen ifadesi 85 sayfadan oluşuyor.

Aydın'ın yurt dışından gelirken yanında para getirip getirmediği henüz netlik kazanmasa da binlerce mağduru bulunan Çiftlik Bank dosyası kapsamında mağdurların parasını ödemek istediğini söylediği öğrenildi. Aydın emniyette verdiği sorgusunda bu düşüncesini, "Mağdurların parasını ödemek istiyorum" diye dile getirdi.

Sabah'ın haberine göre Tosuncuk'un ifadesinden diğer detaylar:



"Çiftlikbank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin (isimleri veriyor) para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki Çiftlikbank işlerinin ise çalışanlarınca (isimlerini veriyor) yürütüldüğünü, Çiftlikbank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiflikbank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini, ancak sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kedisini de zarara uğrattıklarını, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64.000.000 TL zarara uğradığının haber yapılması üzerine ülkemizde kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200.000.000 TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, Brezilya Sao Paolo'da bulunan ülkemiz büyükelçiliğine giderek teslim olduğunu beyan etmiştir."

BU SABAH ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İlk işlemleri İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde yapılan Mehmet Aydın, 4 günlük gözaltı süresi boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeydi. Aydın'ın şirketiyle ilgili yanında getirdiği evraklar İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde incelendi.

Evraklar iddianamede yer alan MASAK ve müfettiş raporlarıyla karşılaştırdı. 300 sayfadan oluşan evrakların karşılaştırmasıyla birlikte polislerin Mehmet Aydın'a yönelteceği 70 sayfalık sorular hazırlandı ve ifade alma süreci başladı. İfade alma işlemi 19 saat boyunca sürdü ve tamamlanmasının ardından da adliyeye sevki sağlandı.

Aydın, şimdi Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.