Tosuncuk emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste ile gelmiş
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Tosuncuk emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste ile gelmiş

Tosuncuk emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste ile gelmiş
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Teslim olma kararının ardından dün akşam Türkiye'ye getirilen ve kamuoyunda Tosuncuk adıyla bilinen Mehmet Aydın, ilk ifadesini verdi. Ailevi sorunlar nedeniyle teslim olmaya karar verdiğini söyleyen Aydın'ın, Brezilya'dan yanında alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste ile geldiği öğrenildi.

Örgüt kurmak ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, teslim olma kararının ardından dün akşam Türkiye'ye getirildi.

TESLİM OLMA SEBEBİNİ ANLATTI

Sağlık taramasından geçtikten sonra emniyete götürülen Aydın, burada 4 gün boyunca ifade verecek. Tosuncuk'un TRT Haber'in ulaştığı ilk ifadesinde, ailesi ile sorunlar yaşadığı için teslim olduğu öğrenildi.

ALACAKLILARININ BULUNDUĞU BİR LİSTE İLE GELMİŞ

Borçlarının büyük bir bölümünü ödediğini söyleyen Mehmet Aydın, ayrıca borcu kadar alacakları da olduğunu da söyledi. Aydın'ın Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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