Tosuncuk daha önce de rakibini kaçırıp bodrum katta sorgulamış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi, neyine yetmedi?
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Tosuncuk daha önce de rakibini kaçırıp bodrum katta sorgulamış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi, neyine yetmedi?

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın, 5 yıl önce kendisine rakip bir internet sitesi kuran eski çalışanını kaçırıp Bursa'da oturduğu bodrum kat dairede sorguladığı kayıtlarla ortaya çıktı. Kayıtlarda Aydın, "Seni döverim burada, o zaman konuşmaya başlarsın. İnşallah şifreyi unutmuşsundur da burada temiz bir dayak yersin benden. Sözümü dinlersen korkacak bir şey yok. Biz adam yemiyoruz. Adam gibi yanımda çalış, çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?" ifadelerini kullanıyor.

Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına göre Mehmet Aydın, oynanmış iddia kuponu satan bir site kurdu. Yanında çalışan Doğukan A. da bir süre sonra işten ayrılıp, benzer bir site oluşturdu. Duruma sinirlenen Mehmet Aydın, "Sitemin aynısını yapmış" dediği Doğukan A. ile 23 Haziran 2016 günü bir parkta buluştu.

AYDIN'IN TELEFONUNDA TEHDİT ANLARINA DAİR KAYITLAR ELE GEÇİRİLDİ

Zorla aracına bindirerek, Bursa'da bodrum kattaki evlerine götürdü ve Doğukan A.'yı tehdit etti. Tosuncuk tehdit anlarını da telefonuna kaydetti. Ardından şifrelerini aldı ve siteyi kullanım dışı bıraktı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Mehmet Aydın'ın telefonunda, bu anlara dair kayıtlar ele geçirildi.

"SÖZÜMÜ DİNLERSEN KORKACAK BİR ŞEY YOK"

Dava dosyasında 'Sorgu Kaydı' olarak yer alan kayıtta, Aydın, "Seni döverim burada, o zaman konuşmaya başlarsın. İnşallah şifreyi unutmuşsundur da burada temiz bir dayak yersin benden. Buraya gelişini unutma, unutma tamam mı! Sözümü dinlersen korkacak bir şey yok. Biz adam yemiyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz. Adam gibi yanımda çalış, çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?" diyor.

7 YIL CEZA ERTELENDİ

Hürriyet'in haberine göre Aydın'a verilen 7 yıl ceza 7 aya düşürülüp ertelenince cezaevine girmedi. Bu süreçte de Çiftlik Bank'ı kurup milyonlarca lira topladı.

Tosuncuk daha önce de rakibini kaçırıp bodrum katta sorgulamış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi, neyine yetmedi?
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Tosuncuk daha önce de rakibini kaçırıp bodrum katta sorgulamış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi, neyine yetmedi? - Haberler Ekonomi
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