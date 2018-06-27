Tosun'un Ortağı Osman'ı Korku Sardı: Beni Türkiye'ye Teslim Etmeyin

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranırken Urugay'da tutuklanan Osman Naim Kaya, Türkiye'nin iade talebine karşı mahkemeye itiraz başvurusu yaptı. 'Türkiye'ye iade edilmek istemiyorum' diyen Kaya'nın başvurusu incelemeye alındı. İncelemenin ardından Uruguay makamları Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine karar verecek.

İŞÇİYKEN KISA SÜREDE ZENGİN OLDU

Osman Naim Kaya, Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ortağı... Aydın'ın Uruguay'daki bütün ticari ve hukuki bağlantılarını sağlayan kişi. Aydın ile Uruguay'da ortak işleri var. Sıradan bir işçi iken kısa süre özel jetlerle seyahat eden bir işadamı haline geldi. Aydın ile Çiftlik Bank'ın Uruguay versiyonunu kurmak için çalıştılar. Çiftlik Bank soruşturması başlayınca, savcılık hakkında Kırmızı Bülten çıkardı.

TÜRKİYE İADESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bütün dünyada aranırken geçtiğimiz mart ayında Uruguay'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye, Kaya'nın iadesi için hemen harekete etti. Gerekli işlemleri başlatan Türkiye'nin iade talebi Uruguay makamlarına iletildi. Kaya, bunun üzerine Uruguaylı avukatları vasıtasıyla Uruguay'daki mahkemelere itiraz etti.

TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMEK İSTEMEDİ

Başvurusunda Türkiye'ye iade edilmek istemediğini belirterek, Uruguay'da büyük çaplı işleri olan bir iş adamı olduğunu ve Türkiye'deki soruşturmayla bir alakası olmadığını iddia etti. Kaya'nın itiraz başvurusu incelemeye alındı. İtirazın incelemesinin tamamlanmasının ardından Kaya'nın iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek. (Milliyet)