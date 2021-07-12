Tosucuk'un ağabeyi için de iade işlemleri başlatıldı! 4 kişilik ekip Uruguay'da

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi mağdur eden Tosuncuk'un Türkiye'ye getirilmesinin ardından Uruguay'da yakalanıp tutuklanan ağabey Fatih Aydın'ın da iadesi için işlemler başlatıldı. Aydın'ın iadesi için İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı'ndaki Mali polislerden oluşan 4 kişilik ekip Uruguay'a ulaştı. Fatih Aydın da kardeşi gibi Türkiye'ye getirilecek.

"Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından bir yıldır izi sürülen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın adresi Uruguay'da tespit edilmişti. Uruguay'da gözaltına alınan Fatih Aydın, ülkeye yasa dışı yollara giriş yaptığı ve kırmızı bültenle arandığı için Uruguay Doğu Cumhuriyeti'nin adli makamlarınca tutuklandı.

İADESİ İSTENDİ

Örgütün 2 numarasının Türkiye'ye iadesi için düzenlenen talepname yetkili mahkemeye ulaştırıldı. 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenen Aydın'ın iade işlemleri için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı'nda oluşturulan 4 kişilik ekip Uruguay'a ulaştı. Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Mali Suçlar birimindeki 3 uzman polisin de aralarında bulunduğu ekip, Aydın'ın iadesi konusunda gerekli belgeleri adli makamlara iletecek. Hakkında kırmızı bülten olduğu için tutuklanarak cezaevine konulan Fatih Aydın'ın iade talebi doğrultusunda tıpkı kardeşi Mehmet Aydın gibi özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

LÜKS HAYAT SÜRÜYORDU

Fatih Aydın'ın Uruguay'da lüks bir hayat sürdüğü öğrenildi. KOM Daire Başkanlığı tarafından bir yıldır takip edilen Aydın'ın lüks bir evde yaşadığı ve son model araçlar kullandığı tespit edilmişti. Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafedeki Canelones Bölgesindeki adresi KOM Daire Başkanlığı tarafından Aydın, Uruguay Federal Polisi tarafından gözaltına alınmıştı.