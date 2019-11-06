TOSB'da "Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi" tanıtıldı

06.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:08

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Başkanı Ömer Burhanoğlu, "Otonom araçları 2035'ten itibaren yollarda artık yüzde 25 civarında göreceğiz ve 2040'larda da Amerika'da araçların yüzde 60'ı otonom olacak." dedi.

TOSB İnovasyon Merkezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM) koordinatörlüğünde, otomotivde dönüşümü sağlayan mobilite, telematiks, yazılım ve benzeri sektörlerle iş birliklerinin ve iletişimin artırılması amacıyla oluşturulan Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi tanıtıldı.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firmanın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla TOSB'da düzenlenen toplantıda, OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan kümelenmeyle ilgili sunum yaptı.

Burhanoğlu, buradaki konuşmasında, artık şirketlerin hiçbir şeyi kendi başına yapamadığını, yapılacak tüm işlerde iş birliklerinin çok önem arz ettiğini söyledi.

Otonom araçların yaklaşık 3 trilyon dolar pazar potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Burhanoğlu, "Bizim dünyadan aldığımız otomotivdeki pay yüzde 1,5 civarında. Yine bu payı bu sektörde, mobility dünyasında alacak olursak 45 milyar dolardan bahsediyoruz ki bugün Türkiye'nin yaptığı ihracat 30 milyar dolar. Yani onun 1,5 katı." ifadesini kullandı.

"Otonom araçlar sektördeki en büyük yıkıcı dönüşüm"

Burhanoğlu, otonom araçların sektördeki en büyük yıkıcı dönüşüm olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Birçok trend var, bunların başında da paylaşım ekonomisi geliyor. Yine hem yeni neslin davranış modellemesinin getirdiği bir iş bu ve dünyadaki karbon salımının azaltılmasıyla ilgili öngörülen paylaşım ekonomisinin otonom araçlarla çok daha üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Otonom araçların en önemli faydalardan biri paylaşım ekonomisinin hızla artacak olması. Otonom araçları 2035'ten itibaren yollarda artık yüzde 25 civarında göreceğiz ve 2040'larda da Amerika'da araçların yüzde 60'ı otonom olacak."

Otonom araçlarla malzeme teknolojilerinin de değişeceğine işaret eden Burhanoğlu, "Artık kompozit plastiklerin dışında çok çok daha hafif plastik parçalar kullanılacak çünkü araçlar çarpışmayacak, çarpışma testi diye bir şey kalmıyor ortada. Hatta araçların aerodinamik yapısında çok farklı tasarımlar yapılabilir. Aracın arkası önü diye bir şey kalmayabilir. Her yöne giden yuvarlak bir cisim bile olabilir." dedi.

"Uçaklardakinin 10 katı yazılım kullanılacak"

Ömer Burhanoğlu, dönüşüm sonrası sürücüsüz araçlarda bugün uçaklarda kullanılan yazılımların 10 katı kadar yazılım kullanılacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"O kadar her şeyle bağlantılı ki bütün kameralar, diğer araçlarla olan iletişimi, inanılmaz büyük bir yürüyen data ağının meydana gelmesi şeklinde olacak. Artık otomobillerin, bir yerden bir yere ulaşmak için kullandığımız araçların çok daha ötesinde bir yerden bir yere oluşturduğumuz datanın bağlantılı iş modelleriyle yaratacağı yepyeni bir dünyadaki altında 4 tane tekerleği olan büyük bir bilgisayara dönüştüğünü söyleyebiliriz."

TOSB olarak bütün bu yeniliklerin merkezinde olmak istediklerini ifade eden Burhanoğlu, otonom test alanından 3D yazıcı merkezi ve girişimevine kadar her türlü ekosistem ihtiyacını sağlamak istediklerini bildirdi.

Kaynak: AA