Torres'in rekoruna elveda! Alvaro Morata, İtalya'ya attığı golle efsane forveti gölgede bıraktı

Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın efsanesi Fernando Torres'in rekorunu geçmeyi başardı. İtalya karşılaşmasında beraberlik golünü atan forvet oyuncusu, İspanya adına Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu. Gol sayısını 6'ya yükselten Morata, 5 gollü Torres'i geçti. Morato, üç farklı Avrupa Şampiyonası'nda da gol atarak tarihe geçti.