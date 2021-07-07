Torres'in rekoruna elveda! Alvaro Morata, İtalya'ya attığı golle efsane forveti gölgede bıraktı
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Torres'in rekoruna elveda! Alvaro Morata, İtalya'ya attığı golle efsane forveti gölgede bıraktı

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Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın efsanesi Fernando Torres'in rekorunu geçmeyi başardı. İtalya karşılaşmasında beraberlik golünü atan forvet oyuncusu, İspanya adına Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu. Gol sayısını 6'ya yükselten Morata, 5 gollü Torres'i geçti. Morato, üç farklı Avrupa Şampiyonası'nda da gol atarak tarihe geçti.

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada İspanya'nın golünü 80'de Alvaro Morata kaydetti.

EURO 2020'deki 3. golünü atan Morata, İspanya formasıyla Avrupa şampiyonalarındaki gol sayısını 6'ya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu böylece 5 gollü Fernando Torres'i geçti.

Torres'in rekoruna elveda! Alvaro Morata, İtalya'ya attığı golle efsane forvetin başarısını gölgede bıraktı

Alvaro Morata ayrıca iki farklı Avrupa Şampiyonası'nda (2016 ve 2020) 3'ten fazla gol atan ikinci futbolcu oldu. Portekizli Cristiano Ronaldo; 2012, 2016 ve 2020'de gol kaydetmeyi başarmıştı.

Torres'in rekoruna elveda! Alvaro Morata, İtalya'ya attığı golle efsane forvetin başarısını gölgede bıraktı

Öte yandan Morata hem kulüp hem de milli takım formasıyla Wembley'de gol sevinci yaşayan ilk İspanyol futbolcu oldu.

Torres'in rekoruna elveda! Alvaro Morata, İtalya'ya attığı golle efsane forveti gölgede bıraktı
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Torres'in rekoruna elveda! Alvaro Morata, İtalya'ya attığı golle efsane forveti gölgede bıraktı - Haberler Spor
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