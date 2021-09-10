Torpil skandalı! Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabalarıyla doldurdu

Konya'nın Ereğli belediyesini bağımsız olarak kazanan ancak daha sonra MHP'ye katılan başkan Hüseyin Oprukçu ve ekibi, belediyeyi akrabalarıyla doldurdu. Oprukçu, yeğeni ve gelinini işe alırken, birim müdürlerinin de belediyeyi yakınlarını işe aldığı ortaya çıktı.

Milyonlarca vatandaş işsizlikle boğuşurken, kamuoyunun tepkiyle karşıladığı akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi. Sözcü'de yer alan habere göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Konya'nın Ereğli ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız kazanan ancak daha sonra MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve ekibinin, belediyenin çeşitli birimlerini akrabaları ve yakınlarıyla doldurduğu ortaya çıktı.

İŞTE İŞE ALINANLAR

Belediyede işe başlatılan Ereğli Belediyesi yetkililerinin akrabalarının isimleri şu şekilde:

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun yeğeninin eşi Bengü Soylu Oprukcu, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne sözleşmeli ziraat mühendisi olarak işe alındı. Öte yandan Oprukçu'nun belediye başkanlığı yaptığı 2009-2014 yılları arasında da Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne yeğeni Avukat Derviş Oprukçu'yu getirmişti.

Kültür Sosyal İşler Müdürü Şemsettin Soylu'nun oğlu Kazım Soylu, Fen İşleri Müdürlüğü'nesözleşmeli makine mühendisi olarak alındı.

Hal Müdürü Yılmaz Ertaştan'ın oglu Hasan Ertaştan, belediye şirketi üzerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nebüro personeli olarak işe alındı.

Muhtarlık İşleri Müdürü Nurettin Karkın'ın eşi Arife Karkın, belediye şirketi üzerinden Basın Yayın Müdürlüğü'nde büro personeli olarak görevlendirildi.

Mali Hizmetler Müdürü Aynur Yardımcı'nın kardeşi Saniye Aksoy, belediye şirketi üzerinden başkanlık makamı hizmetlisi olarak işe alındı.

MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın yeğeni Fatmanur Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü'ne sözleşmeli gıda mühendisi olarak işe başlatıldı.

MHP Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın kardeşi Onur Kalaycı ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne sözleşmeli fizyoterapist olarak göreve getirildi.

Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Bahadır Kocadağ'ın eşi Seçil Kocadağ, belediye şirketi üzerinden belediye anaokulunda öğretmen olarak işe başlatıldı.

"BELEDİYEYİ AİLE ÇİFTÇLİĞİNE ÇEVİRDİLER"

MHP'li belediyede işe alımlara tepki gösteren CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre işsizlik rakamlarının Temmuz ayındayüzde 12'ye yükseldiğini açıkladı. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yine Temmuz'da yüzde 23,6 seviyesine çıktı. Milyonlarca insanımız işsizlikle boğuşuyor. Hüseyin Oprukçu göreve gelirken tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağını söylemişti. Belediyedeki bu akraba işe alımları kul hakkı değildir de nedir? Milyonlarca liyakatli insanımız iş ararken Ereğli Belediyesi yetkilileri belediyeyi aile çiftçiliğine çevirdi. Aynı durum ülkemizdeki birçok belediyede mevcut. Maalesef dayısı olan işi kapıyor. Dayısı olmayan ne yapsın peki? Takdiri halkımıza bırakıyoruz." dedi.