Toroslar, Dünya Bocce Volo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Toroslar Belediyesi, Büyük Erkekler Dünya Bocce Volo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen'i makamında ağırlayarak, şampiyona ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

5-10 Kasım tarihleri arasında Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirilmesi planlan şampiyonanın Toroslar'da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, "İnşallah hem ilçemizin hem de şehrimizin tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon olacak" dedi.

Bocce Takımı, Türkiye Petank 1.Lig Şampiyonu Oldu

Başkan Yılmaz, 19-21 Temmuz tarihleri arasında Adıyaman'da yapılan '15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Bocce Petank 1. Lig Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Toroslar Belediyesi Bocce takımı ile de bir araya geldi. Federasyon Başkanı Türkmen ile antrenör Niyazi Kutlay'ın da hazır bulunduğu ziyarette, sporcuları tebrik ederek başarılarını devamını dileyen Yılmaz, "Bocce Takımımız, 2018 -2019 sezonu Bocce 1. Lig Şampiyonluğunun ardından, Bocce Petank 1. Lig Şampiyonluğunu da göğüsledi. Bütün disiplinlerden milli takım kamplarına oyuncu yollayan ve Türkiye şampiyonalarında madalyalara doymayan kulübümüz, bocce branşında ilçemizi ve kentimizi Türkiye'nin bir numarası yapmayı başardı. Bunun üzerine Büyük Erkekler Dünya Bocce Volo Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak olmanın büyük gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ise spora ve sporcuya sunduğu desteklerden ve bocce branşına verdiği önemden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA