Toroslar'daki ibadethanelerde Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
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Toroslar'daki ibadethanelerde Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

18.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:35
Toroslar'daki ibadethanelerde Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Toroslar Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Toroslar Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, cami ve Kur'an kursu verilen ibadethaneler periyodik aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19 tedbirlerinin ilçe genelinde uygulanmaya devam ettiğini belirterek, "Sağlık öncelikli çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı alanlardan biri olan ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu salgını ancak aldığımız tedbir ve önlemlerle yenebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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