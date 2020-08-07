Torino'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo getirildi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Torino, teknik direktörlük görevine Marco Giampaolo'yu getirdi.
07.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:14
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Torino, teknik direktörlük görevine Marco Giampaolo'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İtalya'da birçok takımı çalıştıran Giampaolo, geçen sezon başında Milan'ın teknik direktörü olmuş ancak 7 hafta sonra görevine son verilmişti.
Kaynak: AA