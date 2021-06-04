Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu

A Milli Takım'da EURO 2020 öncesi keyifler yerinde. Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'in turnuva öncesi çekilen tanıtım filminde eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu. Çekimler sırasında topu ensesine alan Ozan'ın, "Tişörtü çıkarayım mı?" sorusu üzerine Cengiz'in "Çıkar, çıkar" yanıtını vermesi sonrası renkli anlar yaşandı.

EURO 2020 öncesi hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'da futbolcular tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Keyifli anlar yaşandığı çekimlere Ozan Tufan damga vurdu.

İZLEYENLERİ TEBESSÜM ETTİRDİ

Takımın muzip isimlerinden Ozan Tufan her fırsatta takım arkadaşlarının yüzünü güldürürken Cengiz Ünder'in kamerasına yansıyan anlar izleyenleri güldürdü. Ozan Tufan'ın top ensesindeyken "Tişörtü çıkarayım mı?" sorusuna "Çıkar çıkar" şeklinde hevesli şekilde cevap veren Cengiz Ünder, takım arkadaşını güldürürken sosyal medyada da bu anlar en fazla izlenen videolar arasına girdi.