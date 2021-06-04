Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'da EURO 2020 öncesi keyifler yerinde. Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'in turnuva öncesi çekilen tanıtım filminde eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu. Çekimler sırasında topu ensesine alan Ozan'ın, "Tişörtü çıkarayım mı?" sorusu üzerine Cengiz'in "Çıkar, çıkar" yanıtını vermesi sonrası renkli anlar yaşandı.

EURO 2020 öncesi hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'da futbolcular tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Keyifli anlar yaşandığı çekimlere Ozan Tufan damga vurdu.

Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu

İZLEYENLERİ TEBESSÜM ETTİRDİ

Takımın muzip isimlerinden Ozan Tufan her fırsatta takım arkadaşlarının yüzünü güldürürken Cengiz Ünder'in kamerasına yansıyan anlar izleyenleri güldürdü. Ozan Tufan'ın top ensesindeyken "Tişörtü çıkarayım mı?" sorusuna "Çıkar çıkar" şeklinde hevesli şekilde cevap veren Cengiz Ünder, takım arkadaşını güldürürken sosyal medyada da bu anlar en fazla izlenen videolar arasına girdi.

Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ergin Ataman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 18:55:53. #1.13#

title