Topsuz alanda penaltı olur mu?

Futbolun en çok konuşulan konularından biri olan 'topsuz alanda penaltı' konusu tartışmalara neden oldu. Bu durum, futbol kurallarının ne kadar geniş bir yelpazede yorumlanabileceğini gösteriyor. Ancak genel kanı, topsuz alanda penaltının olmayacağı yönünde. Çünkü penaltı, topa yapılan müdahaleler sonucu verilir ve topsuz bir alanda bu müdahalenin gerçekleşmesi mümkün değildir.

PENALTI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Bir penaltı kararı verilebilmesi için öncelikle faulün ceza sahası içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Bunun yanında, topun oyunda olması zorunludur. Yapılan müdahale, oyun kuralları kapsamında bir ihlal olarak değerlendirilmeli; örneğin itme, çekme veya çelme takma gibi hareketler bu kapsamdadır.

TOPSUZ ALANDA PENALTI OLABİLECEK DURUMLAR

Ceza sahası içinde bir oyuncunun rakibini iterek yere düşürmesi, topsuz alanda dahi penaltıya sebep olabilir. Benzer şekilde, rakibin formasını çekerek onu gol şansından mahrum bırakmak da penaltı kararı doğurur. Ayrıca, kalecinin ceza sahası içinde rakibe elle müdahalede bulunması da buna dahildir.

TOPSUZ ALANDA PENALTI OLMAYACAK DURUMLAR

Eğer faul ceza sahası dışında gerçekleşirse penaltı verilmez. Top oyunda değilse —örneğin taç atışı, köşe vuruşu veya serbest vuruş sırasında— yine penaltı söz konusu olmaz. Ayrıca hafif temas ya da kasıtlı olmayan müdahaleler ihlal kapsamında değerlendirilmediğinde penaltı kararı çıkmaz.