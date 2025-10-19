Haberler

Toprak Razgatlıoğlu şampiyon oldu mu?
Milli motosiklet dünyasının yıldızı Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike sezonunda bir kez daha zirveye çıktı. Bu zafer, onun kariyerindeki üçüncü Dünya Superbike şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, üstün performansı ve pistteki hakimiyetiyle 2025 sezonunu başarıyla tamamladı ve bir kez daha Dünya Superbike şampiyonu unvanını kazandı. Bu, onun kariyerinde üçüncü kez elde ettiği büyük bir başarı oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

Podyum pozisyonuna ulaştıktan sonra kontrollü ve sakin bir sürüş sergileyen Toprak Razgatlıoğlu, yarışı üçüncü sırada bitirdi. Bu performans, onun disiplinli yarış stratejisinin bir göstergesi olarak dikkat çekti.

DÜNYA SUPERBIKE KARİYERİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike kariyerinde üçüncü kez şampiyonluk unvanını kazandı. 2021 sezonunda Yamaha ile, 2024 sezonunda ise BMW ile şampiyon olan milli motosikletçi, Superbike tarihine adını 3 veya daha fazla şampiyonluk elde eden dördüncü sporcu olarak yazdırdı.

MOTOGP'YE YOLCULUK VE SUPERBIKE'A VEDA

Gelecek sezon MotoGP'de Pramac Yamaha takımıyla yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu, 2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Dünya Superbike'a şampiyonlukla veda etti. Kariyerinin bu dönemi, onun hem Türkiye hem de dünya motor sporları camiasındaki konumunu güçlendirdi.

UNUTULMAZ KUTLAMA ANLARI

Yarışın ardından Türk bayrağı ile zaferini kutlayan Toprak, kısa bir bekleyişin ardından motosikletiyle sembolik bir duvar yıkma gösterisi gerçekleştirdi. Ardından altın rengindeki şampiyonluk kaskını kutu kırarak açtı ve şampiyonluk sevincini bir kez daha taçlandırdı.

LASTİK YAKARAK SEVİNCİNİ TAKIMIYLA PAYLAŞTI

Garaja dönüşte motosikletinin lastiklerini yakarak coşkusunu gösteren Toprak Razgatlıoğlu, BMW ekibiyle yan yana durduktan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte zafer sevincini paylaştı. Bu unutulmaz kutlama anları, sporcu ve takımının zaferi nasıl büyük bir tutkuyla yaşadığını gözler önüne serdi.

