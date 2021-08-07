Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirvede
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Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirvede

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirvede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin altıncı durak noktasının ilk yarışında podyumun zirvesine çıktı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin altıncı durak noktasının ilk yarışında podyumun zirvesine çıktı. Çekya'daki Most Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, son turda lider Scott Redding'i geçmeyi başararak çok önemli bir zafer kazandı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun altıncı durak noktasındaki ilk yarışta 1. oldu. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, uzun süre akıllardan çıkmayacak yarışta zafere son turda ulaştı.

Bugün yarışa ikinci cepten başlayan Razgatlıoğlu, yarış boyunca zirve takibini sürdürdü. Son dünya şampiyonu Rea ve Scott Redding ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine giren Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, farkı açmaya çalışan Scott Redding'e bu fırsatı tanımadı. İkinci sırayı almak için Toprak Razgatlıoğlu'yla teker tekere mücadeleye girişen son dünya şampiyonu Jonathan Rea, büyük bir hata yaparak iki kere kendisini yerde buldu. Son tura ikinci sırada giren Toprak Razgatlıoğlu zirve takibini bırakmayarak yarışı lider bitirdi.

Bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 231'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, yarışta iki kere kaza yapan Jonathan Rea ile arasındaki farkı 12'ye düşürdü. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin altıncı durak noktasındaki ikinci yarış yarın saat 16.15'de gerçekleşecek. - İSTANBUL

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirvede
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirvede
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirvede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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