Toprak Razgatlıoğlu adım adım zirveye

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 6'ncı durak noktasının 2'nci yarışında podyuma çıktı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 6'ncı durak noktasının 2'nci yarışında podyuma çıktı. Çekya'daki Most Pisti'nde gerçekleştirilen 2'nci yarışta Toprak Razgatlıoğlu, çok önemli bir 2'nciliğe imza attı. Toprak, şampiyonluk sıralamasında Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun 6'ncı durak noktasındaki 2'nci yarışta 2'nci oldu. Bugün, yarışa pole pozisyonunda başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca Scott Redding'le kıyasıya bir mücadeleye girişti. Liderliği alan Scott Redding'in peşini bırakmayan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu yarış boyunca konumunu kimseye kaptırmadı. Razgatlıoğlu, zirve takibini bırakmayarak mücadeleyi 2'nci tamamladı.

Bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 263'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk mücadelesinde son dünya şampiyonu Rea ile arasında olan puan farkını 3'e düşürdü. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 7'nci durak noktasındaki yarış 20-22 Ağustos tarihlerinde İspanya'da gerçekleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı