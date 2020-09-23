Yer fıstığı toprağın altında da üstünde de milli servete dönüştü
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Yer fıstığı toprağın altında da üstünde de milli servete dönüştü

23.09.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:30

Yer fıstığı toprağın altında da üstünde de milli servete dönüştü Bu yıl rekoltesi ile yüz güldüren yer fıstığının içi çerez, yağ, kabuğu yem ve yeşil yaprakları balya olarak ekonomiye kazandırılıyor Çukurova'nın bereketli topraklarında son yılların gözdesi olan yer fıstığında hasat dönemi başladı.

Yer fıstığı toprağın altında da üstünde de milli servete dönüştü

Bu yıl rekoltesi ile yüz güldüren yer fıstığının içi çerez, yağ, kabuğu yem ve yeşil yaprakları balya olarak ekonomiye kazandırılıyor

ADANA - Çukurova'nın bereketli topraklarında son yılların gözdesi olan yer fıstığında hasat dönemi başladı. Bu yıl rekoltesi ile yüz güldüren yer fıstığının içi çerez, yağ, kabuğu yem ve yeşil yaprakları balya olarak ekonomiye kazandırılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl yaklaşık 5 bin dönüm araziye ekilen yerfıstığı, rekoltesi ve pazar alanı ile çiftçinin yüzünü güldürdü. Her aşamasında çiftçi ve ülke ekonomisine büyük gelir sağlayan yer fıstığında çiftçiler ilçeye fabrika kurulmasını istiyor.

Ertok Tarım sahibi Ersan Tokuş, beyaz altın pamuğun yerini sarı altın olarak nitelendirdikleri yerfıstığının aldığını söyledi.

Yerfıstığının yerin altında kuruyemiş ve yağ, kabuklarının hayvancılıkta yem ve yeşil otlarının balya olarak ekonomiye kazandırıldığını kaydeden Tokuş, "Yerfıstığı Kozan'da 4-5 bin dönüm arazi üzerine ekilmekte. Türkiye ekonomisine büyük katkısı olan bir ürün. Beyaz altın pamuk yerini yer fıstığına bıraktı. 150 gün önce toprakla buluşan tohumlarımızın bugün hasadı yapılmakta. Gübrelemesi sulaması bakımı güzel olunca dönümde 400 - 500 kilogram ürün alınmakta. Rekolte yüksek" dedi.

Ürün kaliteli, verimde yüksek olunca çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade eden Tokuş, "Yerfıstığı işleme fabrikaları Osmaniye'de. İnşallah ilerleyen zamanlarda Kozan'da da fabrikalar kurulur" diye konuştu.

Yer fıstığı toprağın altında da üstünde de milli servete dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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