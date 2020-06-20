Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla top sektirdi 5 kez Dünya Şampiyonluğu elde eden top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla futboldaki hünerlerini sergiledi. Donchet'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Top cambazı Melody Donchet, birçok isme taş çıkartan bir paylaşıma imza attı. Elde ettiği 5 Dünya şampiyonluğunun yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Melody Donchet, bu kez zoru başardı.

Topuklu ayakkabılarıyla birlikte hünerlerini sergileyen Melody, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderi kısa sürede büyük etkileşim aldı.

"SÜPER LİG'E GELMESİN"

Melody'i takip eden Türk hayranları ise gönderinin altına "Diyecek söz bulamıyorum" "Süper Lig'de oynamalısın" gibi yorumlar bıraktı.