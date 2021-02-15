Tolunay Kafkas: İddialıyız ve gruptan çıkmak istiyoruz

"Genç oyuncular kulüplerinde gelişeceklerine ve süre alacaklarına inanmıyor"

"Ali Akman ve Ömer Faruk keşke kalıp oynasa"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, -

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri öncesinde Riva'da bulanan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına konuştu.

"İDDİALIYIZ VE GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"Zor bir grupta mücadele edeceklerini söyleyen Kafkas, "Grubumuz oldukça zorlu ama önemli değil, bizim ne yaptığımız önemli. Bu ikinci ara kampımız. Ben tekrar bütün hocalarımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Takvim olmamasına rağmen Ümit Milli Takım'ın toplanması önemli. Oynayacağımız sistemle ilgili taktik idmanlar yapıyoruz. İyi hazırlanacağız. Mart ayı içinde 2 hazırlık maçımız olacak. Sırbistan'la Alanya'da oynayacağız, daha sonra Katar'a gideceğiz. Haziran ayında da grup eleme maçının ilk ayağında Kazakistan'a gideceğiz. İddialıyız ve gruptan çıkmak istiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün gruplar 6 takım ama bizim grubumuz 5 takım. Buna çok fazla bakmıyoruz. Ben şansa çok inanan birisi değilim, çalışmaya inanırım. Eğer doğru çalışırsak, takım halinde iyi senkronize olursak, istediğimiz oyunu da sahaya yansıtırsak grupta iyi bir şansımız olur" dedi."GRUPTAKİ LOKOMOTİF TAKIM DANİMARKA"Gruptaki takımlardan Danimarka'yı ön plana çıkaran Kafkas, "Burada lokomotif takım Danimarka. Birkaç maçını seyretme fırsatı buldum, iyi bir takımları var. İyi hazırlanacağız. Bütün bu kamplar bunun için. Ofansif çalışmalarımız var. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum, buna da ihtiyacımız var. Bunca yıllık tarihe baktığımız zaman 1982 doğumlu oyuncuların en son katıldığını görüyoruz. Bu grup da buna aday. Buradaki oyuncular A Milli Takım'a adaydır. Böyle bir Avrupa Şampiyonası'na katılmaya ihtiyacı var takımımızın" diye konuştu. "ALİ AKMAN VE ÖMER FARUK KEŞKE KALIP OYNASA"Takımda yer alan iki genç oyuncu Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz için de Kafkas, "Psikolojik anlamda oyuncuyu çok etkiliyor bu durumlar. Ama biz bu ilişkinin dışındayız, müdahil olmamız çok doğru değil. İçinde yaşanan sorunları tam olarak bilmiyorum. Gönül isterdi ki bu işler böyle olmasın. Şunu açık gönülle söyleyebilirim, Keşke Ömer, Fenerbahçe'de kalıp oynasa, keşke Ali Akman, Bursaspor'da kalıp oynasa. Kulüpleriyle bu şekilde ayrılmasalar. Ben bunu sadece temenni ederim, isteyebilirim. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunlar oyuncularla kulüplerinin arasındaki konular" dedi. "GENÇ OYUNCULAR KULÜPLERİNDE GELİŞECEKLERİNE VE SÜRE ALACAKLARINA İNANMIYOR"Genç oyuncuların yurt dışını tercih etmesi için de Kafkas, "Bu oyuncular maalesef ülkemizdeki kulüplerde gelişeceklerine ve süre alacaklarına inanmıyorlar. Çünkü çok fazla yabancı var. Bu oyuncuların yurt dışı tercihlerinin büyük nedeni bu olabilir. Yurt dışında daha çok oynayıp daha iyi oynayacaklarını düşünüyorlar. Merih, Çağlar, Ozan, Yusuf, Zeki gibi örnekler, genç oyunculara daha cazip geliyor" ifadelerini kullandı. "ŞENOL HOCA BU İŞİN LOKOMOTİFİ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Kafkas, "Şenol Hoca'yla kendi işimle ilgili her türlü istişaremiz oluyor. Hocamız bu işin lokomotifi. Kendi antrenmanlarımızı paylaşıyoruz. Bizim birinci görevimiz, yukarıya elimizden geldiğince çok fazla oyuncu vermek, milli takım havuzunu genişletmek. Sağ olsun hocanın da bize olan desteği çok fazla. İyi bir uyum içinde götürüyoruz. Zaten benim hocalığımı yapmış, çok sevdiğim ve saygı duyduğum birisi. Ben zaten saygı duymadığım, sevmediğim birisi için bir şey söylemem. Hoca sağ olsun bizim ağabeyimiz aynı zamanda" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU