Tolunay Kafkas: "Bu forma benim için özel"
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Tolunay Kafkas: "Bu forma benim için özel"

09.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:47
Tolunay Kafkas:

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Atatürklü Samsunspor formasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu forma benim için özel" dedi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Atatürklü Samsunspor formasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu forma benim için özel" dedi.

Antrenmanlarını yapımı devam eden Futbol Akademi Tesisleri'nde yapan Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ı Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, Genel Müdürümüz Soner Soykan, Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar ve Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ziyaret etti.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'a Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat ve Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

Atatürklü formanın çok anlamlı bir forma olduğunu belirten Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Bu forma benim için özel bir forma ve Samsunspor'a ligde başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Tolunay Kafkas: 'Bu forma benim için özel'
Tolunay Kafkas: 'Bu forma benim için özel'
Tolunay Kafkas: 'Bu forma benim için özel'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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