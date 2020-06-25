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Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildi

Süper Lig'in 29'uncu haftsında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı.

Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildi
25.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:27

Süper Lig'in 29'uncu haftsında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı. 

Cn Bartu Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı. BtcTurk Yeni Malatyaspor için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin yapılan kontrolleri sonrası sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edilirken tedavisine başlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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