Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildi
Süper Lig'in 29'uncu haftsında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı.
25.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:27
Süper Lig'in 29'uncu haftsında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı.Cn Bartu Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı. BtcTurk Yeni Malatyaspor için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin yapılan kontrolleri sonrası sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edilirken tedavisine başlandığı belirtildi.
Kaynak: DHA