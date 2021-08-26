Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk elendi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk, seçme yarışlarında elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede kadınlar 100 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk, seçme yarışlarında elendi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sümeyye, serisinde 1.39.41'lik zamanıyla 8 sporcu arasından 7'nci olurken, Sevilay ise kendi serisinde 1.42.73'lük derecesiyle 8 sporcu arasında 8'inci sırayı aldı. Genel klasmanda 16 sporcu arasında Sümeyye 14'üncü, Sevilay ise 15'inci olarak finale kalmayı başaramadı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı