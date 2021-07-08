Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak
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Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak

Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Tokyo2020'nin koronavirüs delta varyantı sebebiyle seyircisiz olarak düzenleneceğini duyurdu. Ülkede artan vakalardan dolayı halk da bir hayli tedirgindi. Japonya risk almamak adına organizasyonu seyircisiz yapma kararı aldı.

Japonya'da OHAL ilan edilmesinden sonra Tokyo Olimpiyatları'nın da seyircisiz oynanması kararı alındı. Salgın tedbirleri kapsamında büyük merakla beklenen organizasyonda seyirci olmaması sebebiyle heyecanın dozu biraz düşecek.

Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak

ESKİ ATMOSFERDEN UZAK OLACAK

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 2021 yazında da eski atmosferinden uzak olacak. Dış ülkelerden gelecek basın mensuplarına da kısıtlamalar getirildi.

Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi
Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi
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