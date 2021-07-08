Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak
Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Tokyo2020'nin koronavirüs delta varyantı sebebiyle seyircisiz olarak düzenleneceğini duyurdu. Ülkede artan vakalardan dolayı halk da bir hayli tedirgindi. Japonya risk almamak adına organizasyonu seyircisiz yapma kararı aldı.
Japonya'da OHAL ilan edilmesinden sonra Tokyo Olimpiyatları'nın da seyircisiz oynanması kararı alındı. Salgın tedbirleri kapsamında büyük merakla beklenen organizasyonda seyirci olmaması sebebiyle heyecanın dozu biraz düşecek.
ESKİ ATMOSFERDEN UZAK OLACAK
Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 2021 yazında da eski atmosferinden uzak olacak. Dış ülkelerden gelecek basın mensuplarına da kısıtlamalar getirildi.