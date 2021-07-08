Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Tokyo2020'nin koronavirüs delta varyantı sebebiyle seyircisiz olarak düzenleneceğini duyurdu. Ülkede artan vakalardan dolayı halk da bir hayli tedirgindi. Japonya risk almamak adına organizasyonu seyircisiz yapma kararı aldı.