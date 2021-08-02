2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Salon: Ariake ArenaHakemler: Fabrice Collados (Fransa), Susana Rodriguez (İspanya), Jacobus Nederhoed (Hollanda)Rusya Olimpiyat Komitesi: Federotseva, Karoleva, Goncharova, Voronkova, Fetisova, Startseva (Podkopaeva, Smirnova, Pilipenko, Lazareva, Matveeva)Türkiye: Eda Erdem Dündar, Naz...

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Susana Rodriguez (İspanya), Jacobus Nederhoed (Hollanda)

Rusya Olimpiyat Komitesi: Federotseva, Karoleva, Goncharova, Voronkova, Fetisova, Startseva (Podkopaeva, Smirnova, Pilipenko, Lazareva, Matveeva)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu (Şebnem Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 25-21, 23-25, 23-25, 25-15, 10-15

Süre: 2 saat 16 dakika (29, 31, 32, 23, 21)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi.

Gruptan daha önce çeyrek finale çıkmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Milli takımın çeyrek finaldeki rakibi bugün tamamlanacak grup maçlarından sonra netleşecek.

Maça çok iyi servis atarak başlayan Rusya Olimpiyat Komitesi, bu sayede 13-9'luk üstünlük sağladı ve Türkiye'ye molayı aldırdı. Meryem Boz'un sayılarına rağmen Federotseva'nın servislerde Goncharova ve Stratseva'yla pasör çaprazından sayılar bulan Rusya Olimpiyat Komitesi, seti bitirmeye 24-17'lik skorla yaklaştı. Son bölümde çok iyi servis atan ve bloklarda başarılı olan "Filenin Sultanları", üst üste 4 sayı almasına rağmen ilk set 25-21 kaybetti ve Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette rakibinin etkili servislerinde manşet almakta zorlanan milli takım, 9-4 geriye düştü. File önünde etkisiz olan ve 16-9 geriye düşen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla farkı 1'e indirdi: 18-17. Tuğba'nın etkili servisleriyle milliler, 23-21 öne geçti. Milliler, seti 25-23 alarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Meryem Boz'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 15-13'lük üstünlük kurdu. Setin sonunda iyi servis atan ay-yıldızlı ekip, seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başından itibaren iyi servis atan Rusya Olimpiyat Komitesi, rahat bir oyun çıkardığı seti 25-15 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Beşinci ve son sete iyi başlayan Türkiye oldu. Saha değişimine 8-3 önde giden ay-yıldızlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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