Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumite 67 kiloda milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdul Rahman Almasatfa'yı 2-0 yendi ve...
Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumite 67 kiloda milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdul Rahman Almasatfa'yı 2-0 yendi ve finale yükseldi.
Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumite 67 kiloda milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdul Rahman Almasatfa'yı 2-0 yendi ve finale yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı