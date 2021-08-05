Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumite 67 kiloda milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdul Rahman Almasatfa'yı 2-0 yendi ve...
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Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumite 67 kiloda milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdul Rahman Almasatfa'yı 2-0 yendi ve...

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumite 67 kiloda milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdul Rahman Almasatfa'yı 2-0 yendi ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumite 67 kiloda milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdul Rahman Almasatfa'yı 2-0 yendi ve finale yükseldi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumite 67 kiloda milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdul Rahman Almasatfa'yı 2-0 yendi ve finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumite 67 kiloda milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdul Rahman Almasatfa'yı 2-0 yendi ve... - Haberler Spor
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