Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında Türkiye'nin kaç madalyası var? Hangi ülkenin toplam kaç madalyası bulunuyor?

Tokyo 2020 Paralimpik oyunları devam ederken vatandaşlar Türkiye'nin kaç madalyası var, kaç altın madalyası var, kaç gümüş madalyası var, kaç bronz madalyası var? merak etti. Peki, ülkemiz paralimpik olimpiyatlarda toplam kaç madalya kazandı? İşte kısaca bilgiler...

Hangi ülkenin paralimpik oyunlarında kaç madalyası vardır? Türkiye'nin toplamda kaç madalyası bulunuyor? Ülkemiz paralimpik olimpiyatlarında kaç madalya kazanmıştır? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Türkiye Saati ile 14.00'te Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Oyunlarda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bugün 24 Ağustos Salı günü saat 14:00 'da başlayacaktır. Olimpiyatları TRT Spor ve TRT Yıldız Spor kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başlayacaktır. Olimpiyatlar 5 Eylül Pazar 2021 tarihinde sona erecektir.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 24 Ağustos Salı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 5 Eylül Pazar

TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARINDA TÜRKİYE'NİN KAÇ MADALYASI VAR?

Türkiye'nin 2020 Paralimpik oyunlarında 1 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya olmak üzere toplamda 11 madalyası vardır. Dünya sıralamasında 38. sırada yer almaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hangi Ülkenin Kaç Madalyası Var?

Bazı ülkelerin 2020 yılında şuanada kadarki paralimpik oyunlarındaki toplam madalya sayısı şöyle: