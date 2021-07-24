Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! Sporcularımızdan 7 final geldi
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Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! Sporcularımızdan 7 final geldi

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Erkekler Artistik Cimnastik elemelerinde 4 sporcumuz, 4 farklı branşta finale kalmayı başardı. İbrahim Çolak ve Adem Asil halka aletinde, Adem Asil ve Ahmet Önder atlama masasında, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder ve Adem Asil ise genel tasnifte finale kalmayı başardı.

Yıldız Çocuklar cimnastik tarihimizde ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! Sporcularımızdan 7 final geldi

7 sporcumuz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale kaldı. Erkekler Artistik Cimanistik Elemeleri'nde 4 sporcumuz 4 farklı finale kalmaya başardı.

Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! Sporcularımızdan 7 final geldi

İşte finale kalan sporcularımız:

Halka aleti: İbrahim Çolak ve Adem Asil

Atlama masası: Adem Asil ve Ahmet Önder

Paralel: Ferhat Arıcan

Genel tasnif: Ahmet Önder ve Adem Asil

Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! Sporcularımızdan 7 final geldi
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