Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! Sporcularımızdan 7 final geldi
Erkekler Artistik Cimnastik elemelerinde 4 sporcumuz, 4 farklı branşta finale kalmayı başardı. İbrahim Çolak ve Adem Asil halka aletinde, Adem Asil ve Ahmet Önder atlama masasında, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder ve Adem Asil ise genel tasnifte finale kalmayı başardı.
Yıldız Çocuklar cimnastik tarihimizde ilkleri yaşatmaya devam ediyor.
7 sporcumuz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale kaldı. Erkekler Artistik Cimanistik Elemeleri'nde 4 sporcumuz 4 farklı finale kalmaya başardı.
İşte finale kalan sporcularımız:
Halka aleti: İbrahim Çolak ve Adem Asil
Atlama masası: Adem Asil ve Ahmet Önder
Paralel: Ferhat Arıcan
Genel tasnif: Ahmet Önder ve Adem Asil