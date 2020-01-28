: Toksöz Grup, Sanovel'in yüzde 30'unu 200 milyon dolara Yamma Investments'a sattı

28.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:43

Sanovel, Aset İlaç ve Adilna İlaç şirketlerinin ortak kontrolünün Yamma Investments, Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulduğu Aralık ayında açıklanmıştı.

Rekabet Kurumu açıklamasında devre konu olan hisselerin tutarı belirtilmemişti.

Toksöz Grup'tan bugün yapılan açıklamada, Sanovel'in yüzde 30 hissesinin 200 milyon dolar karşılığında Luksemburg merkezli Yamma Investments'a satıldığı; işlemin yasal onaylar alındıktan sonra tamamlanacağı belirtildi.

"İHRACAT YATIRIMLARINA OLANAK SAĞLAYACAK"

Açıklamada, "Bu işlem, Toksöz Grup şirketlerinin bilançolarını küçültüp vergi yükümlülüklerini ödemelerine, bununla beraber Sanovel'in yeni ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarına ve ihracat yatırımlarına olanak sağlayacak" denildi.

SANOVEL NE ÜRETİYOR

Sanovel; kardiyovasküler hastalıklar, solunumla ilgili hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar, antidiyabetik ve antihistaminik tedaviler ile antibiyotikler de dahil olmak üzere birçok tedavi alanında farmasötik ürünler üretiyor.

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