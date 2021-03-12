TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yerini açık artırma ile satacak
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TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yerini açık artırma ile satacak

12.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:21
TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yerini açık artırma ile satacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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