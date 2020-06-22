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Tokatspor flaması tabutuna örtüldü

Tokat'ta emektar gazeteci son yolculuğuna tabutunun üzerine örtülen Tokatspor flaması ile uğurlandı.

Tokatspor flaması tabutuna örtüldü
22.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:35

Tokat'ta emektar gazeteci son yolculuğuna tabutunun üzerine örtülen Tokatspor flaması ile uğurlandı.

Tokat'ta uzun bir süredir rahatsızlığı nedeni ile evinde tedavi gören emektar Gazeteci Ahmet Canmgözoğlu (69) evinde hayatını kaybetti. Meydan camine getirilen Camgözoğlu'nun tabutunun üzerine çok sevdiği Tokatspor'un flaması örtüldü. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazında Camgözoğlu'nu meslektaşları başta olmak üzere il protokolü katıldı. Evli ve tek çocuk babası Camgözolğu'nun cenazesi Ali mezarlığında toprağa verildi.

Gazeteciliğe 1969 yılında Tokatspor'un kuruluşuyla birlikte başlayan Camgözoğlu, TSYD Tokat temsilciliği ile birlikte birçok yerel gazetede ağırlıkla spor muhabirliği ve köşe yazarlığı yaptı. KOAH hastalığı nedeni ile yaklaşık 7 yıldır evinde günlerini geçiren Camgözoğlu, Tokatspor aşığı olarak tanınıyordu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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