Tokat TSO Yönetimine güreşçilerden anlamlı plaket

05.09.2019 17:25

Tokatlı güreşçiler Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticilerine spor ve sporcuya verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.



Tokat Güreşçiler Spor Kulübü Yönetimi ile birlikte Tokat Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyarete gelen Güreş Ağası Erdal Polat kentte sporun varlığına yönelik yaptığı katkılardan dolayı oda yöneticilerine plaket takdim etti. Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanlık makamında gerçekleşen plaket takdim töreninde Oda Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Meclis Başkanı Dursun Sansar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Giden'e onurlukları verildi. TSO Başkanı Dr Ali Çelik, ata sporu güreşin kentte son dönemde düzenlenen çalışmalarla birlikte ilgi duyulmaya başlayan bir spor olduğuna dikkat çekerek; "Güreşi bölgemizde yeniden öncelikli spor olarak anılması için yapılan çalışmalarla takdirle karşılıyorum. Burada bizi ziyarete gelen arkadaşlarımızın tamamı güreşi yapmış ve yapamaya devam eden insanlar. Bizler de elimizden geldiği ölçüde yapılan bu çalışmalara katılım göstermeye, üyelerimizi bu sporun yapıldığı yerlerde temsil etmeye özen gösteriyoruz. Güreşe olan ilginin artmasına yönelik de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen herkese ve bizlere bu anlamlı plaketleri layık gören güreşçilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA