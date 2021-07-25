Tokat'ta Off-Road nefes kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta Off-Road nefes kesti

Tokat'ta Off-Road nefes kesti
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Spor

TOKAT'ın Niksar ilçesinde '4'üncü Off-Road Oyunları' düzenlendi.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde '4'üncü Off-Road Oyunları' düzenlendi. Yarışmaya katılan pilotlar, araçlarıyla zorlu parkuru geçebilmek için yoğun çaba gösterdi.

Niksar Belediyesi ve Niksar Off-Road Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Niksar Off-Road Oyunları', Çamiçi Yaylası'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 100 aracın katıldığı yarışta, sürücüler yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleriyle yarıştı. Pilotlar zorlu parkuru geçebilmek için yoğun çaba gösterdi. Yarışçıların çamur, rampa ve cehennem çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi.Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Şu anda Türkiye'nin değişik illerinden Erzurum, Erzincan,  Artvin, Ordu, Sivas, Arhavi, Gümüşhane olmak üzere yaklaşık 100 araç var. Zorlu ve keyifli bir parkur oldu. Tüm katılımcı ve off-road kulüp başkanlarına teşekkür ederim. İnşallah keyifli güzel bir yarışı izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Tüm katılımcılara ve sporcularımıza teşekkür ederim" dedi. 

Tokat'ta Off-Road nefes kesti
Tokat'ta Off-Road nefes kesti
Tokat'ta Off-Road nefes kesti
Tokat'ta Off-Road nefes kesti
Tokat'ta Off-Road nefes kesti
Tokat'ta Off-Road nefes kesti
Tokat'ta Off-Road nefes kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Bakan Hande Yener Bülent Serttaş
Spor Balotelli Jimmy Durmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta Off-Road nefes kesti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 14:30:24. #1.15#

title