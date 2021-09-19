Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı

İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı -Bal sağımını görüntüleyen basın mensubu zor anlar yaşadı Tokat'ta kuraklık nedeni ile bal üretiminde yüzde 40 oranında düşüş yaşanıyor.

Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı

-Bal sağımını görüntüleyen basın mensubu zor anlar yaşadı

TOKAT - Tokat'ta kuraklık nedeni ile bal üretiminde yüzde 40 oranında düşüş yaşanıyor.

Tokat'ta yaylalarda ilkbahardan bu yana kovanlarını çeşitli bölgelere bırakan arıcılar, bin bir emek verdikleri ürünlerini almaya başladı. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde bal hasadı yapan arıcılar kuraklık nedeni ile hüsran yaşadı. 18 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Hikmet Topcu arsasına arı çiftliği kurdu. Son 3 yıldır Bereketli Beldesinin yüksek kesimlerinde bal üretimi yapan Topçu, kuraklıktan şikayetçi oldu. Önceki yıllara göre kuraklık nedeni ile bal üretiminin düştüğünü belirten Topçu, "Mevsim bu sene kurak gitti. İlkbahar iyi geçmedi. Ondan dolayı ballarımız bu sene zayıf oldu. 18 seneden beri en zayıf yılımız bu sene geçti. Çünkü kuraklık, ilkbaharın iyi geçmemesi nedeniyle bir de çevremize çok arıcı doldu. Senede sadece bir defa sağım yapıyorum. Ağustos ayının başından Eylül ayına kadar bal sağarız. Bugüne kadar 300 kovan arıdan geçen sene 11 ton bal almıştım. Bu sene 4 ton bal aldım" diye konuştu Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, il genelinde mevsimlerin kurak gitmesi neden ile bal üretiminin yüzde 40 oranında düştüğünü kaydetti.

Öte yandan bal sağımını görüntüleyen basın mensubu zor anlar yaşadı. Gazeteci, arıcı maskesinin yırtık olan bölümünden giren arıların saldırısına uğradı.

Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı

Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı

Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı

Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı

Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı
İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:21:36. #1.11#