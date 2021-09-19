Tokat'ta kuraklık arıcıları vurdu, bal üretiminde yüzde 40 düşüş yaşandı

-Bal sağımını görüntüleyen basın mensubu zor anlar yaşadı

TOKAT - Tokat'ta kuraklık nedeni ile bal üretiminde yüzde 40 oranında düşüş yaşanıyor.

Tokat'ta yaylalarda ilkbahardan bu yana kovanlarını çeşitli bölgelere bırakan arıcılar, bin bir emek verdikleri ürünlerini almaya başladı. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde bal hasadı yapan arıcılar kuraklık nedeni ile hüsran yaşadı. 18 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Hikmet Topcu arsasına arı çiftliği kurdu. Son 3 yıldır Bereketli Beldesinin yüksek kesimlerinde bal üretimi yapan Topçu, kuraklıktan şikayetçi oldu. Önceki yıllara göre kuraklık nedeni ile bal üretiminin düştüğünü belirten Topçu, "Mevsim bu sene kurak gitti. İlkbahar iyi geçmedi. Ondan dolayı ballarımız bu sene zayıf oldu. 18 seneden beri en zayıf yılımız bu sene geçti. Çünkü kuraklık, ilkbaharın iyi geçmemesi nedeniyle bir de çevremize çok arıcı doldu. Senede sadece bir defa sağım yapıyorum. Ağustos ayının başından Eylül ayına kadar bal sağarız. Bugüne kadar 300 kovan arıdan geçen sene 11 ton bal almıştım. Bu sene 4 ton bal aldım" diye konuştu Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, il genelinde mevsimlerin kurak gitmesi neden ile bal üretiminin yüzde 40 oranında düştüğünü kaydetti.

Öte yandan bal sağımını görüntüleyen basın mensubu zor anlar yaşadı. Gazeteci, arıcı maskesinin yırtık olan bölümünden giren arıların saldırısına uğradı.