Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

Tokat'ta, Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 24 ilden 300 sporcunun katılımı ile başladı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta, Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 24 ilden 300 sporcunun katılımı ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na Tokat ev sahipliği yapıyor. 12-14 Şubat 2022 tarihleri arasında 24 ilden 48 takım ve 300 sporcunun katılım sağladığı şampiyona açılış seremonisi ile başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen törende Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından müsabakalara start verildi. - TOKAT

Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

gençlik, Türkiye, Tokat, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title