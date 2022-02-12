Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

TOKAT (İHA) - Tokat'ta, Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 24 ilden 300 sporcunun katılımı ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na Tokat ev sahipliği yapıyor. 12-14 Şubat 2022 tarihleri arasında 24 ilden 48 takım ve 300 sporcunun katılım sağladığı şampiyona açılış seremonisi ile başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen törende Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından müsabakalara start verildi. - TOKAT