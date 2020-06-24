HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tokat'ta 13 bin tüplü asma fidanı üretici ile buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yapılan törende 13 bin tüplü asma fidanı dağıtımı yapıldı.

Tokat'ta 13 bin tüplü asma fidanı üretici ile buluştu
24.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:22

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yapılan törende 13 bin tüplü asma fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama alanında düzenlenen törende TOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi açılış konuşması yaptı. Cangi, TOGÜ Ziraat Fakültesinin Türkiye'de sertifikalı asma fidanı üreten tek fakülte olduğunu ifade ederek, "Tokat ve bölge illerinde yok olmaya yüz tutan yöresel üzüm çeşitlerinden fidanların üretilerek genetik kaynaklarının muhafaza edilmesini sağlıyoruz" dedi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise 10 yıldır yapılan çalışmalar ile bölge tarımına önemli katkılar sağlandığını belirterek, "2011 yılında başlayan asma fidanı üretimi, bu yılda da aksatılmadan gerçekleştirilmiştir. Bu yıl üniversitemizde yaklaşık 13 bin adet tüplü asma fidanı üretmemize rağmen bu rakam üreticilerimizin taleplerini karşılamaktan uzaktır. Uzun vadede bu miktarı Sayın Valimizin desteği ile artırırsak üreticilerimize destek oluruz. Araştırmacılarımız 3 yıllık çalışma sonunda kalıntısız bağ yaprağı üretimine yönelik zirai mücadele programı hazırladı. Önümüzdeki günlerde üreticilere bu konuda eğitim programların düzenlenerek bölge bağcılığında sürdürülebilir ve istikrarlı gelişim hedefleniyor" dedi. Vali Dr. Ozan Balcı'nın konuşmasının ardından Tokat merkez, ilçe ve köylerinden gelen üreticilere 13 bin adet tüplü asma fidanları dağıtıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor Ekonomi
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak Ekonomi
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL Ekonomi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak Ekonomi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Yılmaz Vural Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Tokat'ta 13 bin tüplü asma fidanı üretici ile buluştu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 13:38:54. #1.15#
title