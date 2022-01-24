Tokat Belediye Plevne'de Fenerbahçe galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü İlker Altan, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında alınan galibiyetin kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü İlker Altan, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında alınan galibiyetin kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla ilgili doğru analizler yaptıklarını belirterek, "Maçta yapmak istediklerimizi sahaya yansıttık. Fenerbahçe'yi hataya zorladık ve özellikle servisteki etkinliklerini azalttık. Servis karşılama performansımız yükselince, istediğimiz voleybolu oynayabildik. Bizim için iyi bir sonuç oldu. Maçı deplasmanda 3-1 kazandık. Hem voleybol seviyemizin geldiği nokta hem de galibiyet için oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Altan, oyuncalarından Rene Teppan'a geçen hafta başında Olympiacos takımından teklif geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncuyla yollarımızı ayırmak istemiyorduk. Teknik ekip ve yönetim olarak bu ayrılığa sıcak bakmadık fakat oyuncumuz ayrılma talebini bize iletti ve kariyerini bu şekilde devam ettirme konusunda ısrarını belirtti. Bu gelişmenin ardından oyuncu arayışlarına girdik ve geçmişte ülkemizde de forma giyen 28 yaşındaki John Wendt ile görüşmelere başladık. Son Fransa şampiyonu Cannes'dan kadromuza katmak istediğimiz bu oyuncunun transferi için de önemli ölçüde yol kat ettik. John Wend ile prensipte anlaştık. Rene Teppan'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."