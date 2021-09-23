TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu - Haberler Ekonomi
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TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelere öncülük eden Thomas Junk getirildi.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, tüm organizasyon yapısını kullanıcıyı odağa alan bir yaklaşımla oluşturan TOGG'un, Kullanıcı Deneyimi ekibinin lideri Thomas Junk oldu.

Sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan ve Ocak 2020'den bu yana TOGG'un kullanıcı deneyimi süreçlerine katkıda bulunan Junk, şirketin kullanıcı deneyimi tasarım dili ve stratejisini oluşturacak. Junk, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa'da inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelere öncülük etti.

Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG'un kullanıcı deneyimi tasarımları çerçevesindeki iş süreçlerine liderlik edecek.

Almanya'da doğan Thomas Junk, Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Endüstriyel ve Ürün Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Endüstriyel Tasarımcı ve Makine Mühendisi olarak bir dönem gıda endüstrisi üretim makineleri alanında yoğunlaşan Junk, 2005 yılında Proje Lideri ve Portföy Direktörü olarak, dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine öncülük eden IDEO'da görev aldı.

2019 yılından bu yana IDEO Münih Genel Müdürlüğü görevini yürüten Junk, otomotivden sağlığa farklı sektörler için pek çok önemli projeyi hayata geçirdi. Thomas Junk, diş bakımı ve plastiklerdeki yenilikler de dahil olmak üzere bir dizi ürün patentine sahip bulunuyor.

TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu

TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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