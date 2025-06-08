Hurda teşviki ve ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar için "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" devreye giriyor. Peki, TOGG hurda teşviki ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?

TOGG HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi konusunda yeni adımlar atılmaya hazırlanıyor. Uzun süredir gündemde olan destekle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı altında yeni bir destek paketi hazırlığında.

Hurda Teşviki ve ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar için İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı fırsatı sunuldu. Bir süredir binlerce kişinin merakla beklediği hurda teşviki 2025 için Meclis'teki son durum takip edilirken, sıfır araba alacaklara yeni destekler duyurulmaya devam ediliyor.

Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.

MHP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif, TBMM'ye sunuldu. Meclis'ten geçmesi halinde programın detayları ve başvuru süreci netleşecek.