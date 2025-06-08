TOGG hurda teşviki ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?

TOGG hurda teşviki ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, belirli şart ve koşulları sağlayan vatandaşlara büyük avantaj sağlayacak. Peki, TOGG hurda teşviki ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar için "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" devreye giriyor. Peki, TOGG hurda teşviki ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?

TOGG HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi konusunda yeni adımlar atılmaya hazırlanıyor. Uzun süredir gündemde olan destekle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı altında yeni bir destek paketi hazırlığında.

Hurda Teşviki ve ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar için İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı fırsatı sunuldu. Bir süredir binlerce kişinin merakla beklediği hurda teşviki 2025 için Meclis'teki son durum takip edilirken, sıfır araba alacaklara yeni destekler duyurulmaya devam ediliyor.

Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.

MHP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif, TBMM'ye sunuldu. Meclis'ten geçmesi halinde programın detayları ve başvuru süreci netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Definecilerle ilgili şehir efsanesini bitiren görüntü
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.