TOGG'dan yeni model müjdesi! C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı

Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobil Togg'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde banttaki görüntüleri paylaşılan aracın bu sefer de C segment sedan modeliyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, C segment sedanla ilgili çalışmalara başladıklarını ifade etti.

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