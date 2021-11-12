TOGG'dan yeni model müjdesi! C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin ilk yerli otomobili olacak olan TOGG'dan yeni model çalışmalarının başladığı müjdesi geldi. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi.
Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobil Togg'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde banttaki görüntüleri paylaşılan aracın bu sefer de C segment sedan modeliyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, C segment sedanla ilgili çalışmalara başladıklarını ifade etti.
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