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TOGG'dan yeni model müjdesi! C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi
TOGG'dan yeni model müjdesi! C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olacak olan TOGG'dan yeni model çalışmalarının başladığı müjdesi geldi. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi.

Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobil Togg'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde banttaki görüntüleri paylaşılan aracın bu sefer de C segment sedan modeliyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, C segment sedanla ilgili çalışmalara başladıklarını ifade etti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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