TOGG'dan heyecanlandıran yerli otomobil paylaşımı: Saat 14.30 buluşalım - Haberler Ekonomi
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TOGG'dan heyecanlandıran yerli otomobil paylaşımı: Saat 14.30 buluşalım

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin yerli otomobilinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG'dan 2022 sonunda banttan indirilmesi planlanan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi.

Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 sonunda banttan indirilmesi planlanan yerli otomobilde seri üretime geçilmesi bekleniyor.

TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇMİŞTİ

TOGG, yerli otomobile ilişkin sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yollara çıkarılan yerli otomobilin çeşitli testlerden başarıyla geçtiği bildirilmişti.

"14.30'DA BULUŞALIM"

TOGG bugün ise yepyeni bir paylaşım daha yaptı. Milyonların heyecanına heyecan katan paylaşımda saat 14.30'a dikkat çekildi. "Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı paylaşımda, "Saat 14.30'da buluşalım" ifadesi kullanıldı.

İşte o paylaşım:

TOGG'dan heyecanlandıran yerli otomobil paylaşımı: Saat 14.30 buluşalım

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (4)
Çınar Saraç:2017 senesinde 2016 model astra hb full paket aldım 80 bine ve geçen sene satıp ev aldım , şimdi sattığım araç 330 bin TL , 2017 senesindeki alım gücüm ile şuan arasında dağlar kadar fark var bunun sebebi ise Türk lirasının değer kaybı doların 17 TL olması , şimdi bu yerli arabaya 700-800 bin diyecekler alamadıktan sonra ne anlamı kalıyor bırakın şu takım tutar gibi parti tutmalarını , her şey ortada alım gücü kalmadı seçim istiyoruz şuan seçim yapmıyorlar çünkü kaybedeceğini iyi biliyor Cevap Yaz 11 38 Yayından Kaldır
Çınar Saraç:İlk önce yerli Türk lirasına sahip çıksınlar Cevap Yaz 41 63 Yayından Kaldır
Çelik Can :la o arabayı kim alabilecek acaba ?? boşuna üretmeyin :D üretmek sebep tüketmek sonuçtur doğru düzgün iş yapın üretmezseniz tüketilmez.. talep oluşmadığı için beklenti oluşmaz.. böylece herkes mutlu yaşar Cevap Yaz 39 32 Yayından Kaldır
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