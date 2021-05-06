TOGG'dan dolandırıcılık uyarısı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçek değil

TOGG, çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı uyarıda bulundu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır." denildi.