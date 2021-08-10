TOFAŞ'ın yeni sezon programı

Yeni sezonda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele verecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu çalışmalarına 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Yeni sezonda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele verecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu çalışmalarına 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu. 2021-2022 Sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa ekibi, kadroya yeni dahil edilen yabancı oyuncuların sağlık kontrollerinin tamamlamasının ardından yeni sezon hazırlıklarının startını 16 Ağustos Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde verecek. İlk hazırlık maçını 2 Eylül'de Semt77 Yalovaspor Basketbol ile kendi tesislerinde yapacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 8-12 Eylül tarihleri arasında Antalya Belek'teki bir otelde gerçekleştirilecek ve Gloria Cup'a katılacak.

CEVAT SOYDAŞ 15-18 EYLÜL'DEBu yıl 21'incisi düzenlenecek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası ise 15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da düzenlenen turnuvaya Mavi-Yeşilliler dışında; ING Basketbol Süper Ligi ekipleri Fenerbahçe Beko, Galatasaray Basketbol, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural