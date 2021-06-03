TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık
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TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

2020-2021 Sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım içerisinde yer alan, ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finali oynayan; Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'ni de ikincilikle tamamlayan Tofaş Spor Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları başladı.

2020-2021 Sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım içerisinde yer alan, ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finali oynayan; Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'ni de ikincilikle tamamlayan Tofaş Spor Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları başladı.

Pandemi kaynaklı yeni doğan şartlar altında sağlığın önde olduğu zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, 2021-2022 sezonunda da aynı misyon ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye liginde Bursa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Genel Menajer Tolga Öngören, "BGL Takımımızın 31 Mayıs'ta İstanbul'da oynadığı Basketbol Gençler Ligi final karşılaşmasıyla 2020-2021 sezonunu tamamladık. 1 Haziran itibarıyla da Başantrenörümüz Hakan Demir ile birlikte yeni sezon planlaması ve kadro yapılanması için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Kulübümüz yapısına uygun, her iki kupada da yarışmacı olacak ve sürdürülebilirliği olan doğru bir kadro kurmak istiyoruz. Türk basketboluna hem üst seviyede oyuncu, hem rol model olabilecek yeni yüzler kazandırmaya devam edeceğiz. Seyircilerimizin yanımızda olamadığı bu sezonda onların salonlardaki eksikliğini fazlasıyla hissettik. Aşılama çalışmalarıyla beraber 2021-2022 sezonunda organizasyonların biraz daha normale döneceğini ve taraftarlarımızın da artık tribünlerde yerini alacağını umuyoruz. Sezon boyunca kulübümüzü ve basketbolu destekleyen sponsorlarımıza da katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Yeni sezon planlamasına başladık - Haberler Spor
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