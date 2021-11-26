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TOFAŞ Basketbol, başantrenörlük görevi için Ahmet Çakı ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Spor
TOFAŞ Basketbol, başantrenörlük görevi için Ahmet Çakı ile anlaştı

TOFAŞ Basketbol Takımı, Başantrenörlük görevi için daha önce kulüpte görev yapan Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Başantrenörlük görevi için daha önce kulüpte görev yapan Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı.

Çakı, A Milli Erkek Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 28 Kasım Pazar günü oynayacağı Büyük Britanya karşılaşması sonrası göreve başlayacak..ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta Başantrenörlük görevine Ahmet Çakı getirildi. Mavi Yeşilli kulüp, Koç Hakan Demir ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı görüşmeler sonucunda, Tofaş Basketbol Takımı'nda daha önce 2012-2014 yılları arasında da başantrenör olarak görev yapan Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı. Çakı ile 2.5 yıllk sözleşme imzalanırken, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü ve B Milli Erkek Basketbol Takımı Koçu görevlerinde bulunan Ahmet Çakı, kulüpler bazında ise 2018-2019 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden, Darüşşafaka Doğuş ile Euroleague'de mücadele vermişti. TOFAŞ Basketbol Takımının yeni Başantrenörü Ahmet Çakı, A Erkek Milli Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 28 Kasım Pazar günü oynayacağı Büyük Britanya karşılaşması sonrası göreve başlayacak.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Spor Haberleri

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